На севере Китая объявлен режим повышенной опасности из-за угрозы бубонной чумы

Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия отметили, что этот режим будет действовать до нового года. Тревогу подняли из-за того, что в местную больницу поступил пациент с характерными симптомами заболевания. Гражданам рекомендуют следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны, которые могут быть переносчиками чумы.