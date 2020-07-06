За последние сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

Накануне было зафиксировано 25 смертей, а предыдущие четыре дня число летальных исходов от коронавируса в Москве держалось выше 30. Общее количество жертв пандемии в столице приблизилось к четырем тысячам, сообщили в оперативном штабе. Всего в России, по сведениям правительственного сайта стопкоронавирус.рф, от новой инфекции скончались более 10 тысяч человек. Заразились, в общей сложности, 681 тысяча человек, выздоровели 450 тысяч.
2020-07-06T01:06:09+03:00
2020-07-06T01:06:09+03:00
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01:06, 06 июля 2020
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