В Австрии задержан второй выходец из Чечни по делу об убийстве россиянина

Убитый 43-летний мужчина также был чеченцем и просил в стране убежища. Нападение произошло в субботу в городе Герасдорф. Как сообщают местные СМИ, первый подозреваемый, 47-летний россиянин, был задержан в тот же день, второй первоначально был свидетелем, но стал давать противоречивые показания. Как передает ТАСС, расследование ведет ведомство по защите Конституции и борьбе с терроризмом.