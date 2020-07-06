Мосгорсуд со второй попытки может рассмотреть дело о пересмотре приговора футболистам Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд со второй попытки может рассмотреть дело о пересмотре приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Первое заседание было назначено на 1 июля, но ни футболисты, ни их представители на него не явились, хотя на пересмотре приговора настаивают именно адвокаты игроков. Впрочем, причина была уважительной. По словам защитников, Кокорин и Мамаев до конца недавно возобновившегося сезона Российской Премьер-Лиги не должны покидать расположения своих команд для соблюдения мер противодействия коронавирусу. Кроме того, Кокорин играет в Сочи, а Мамаев в Ростове и поездка в Москву была бы дополнительным риском, тем более, что в Ростове есть случаи заболевания КОВИД-19. Футболисты были осуждены к реальным срокам за две драки, которые они устроили вместе с другими фигурантами в центре Москвы. Защита полагает, что суд не учел всех обстоятельств дела и в полной мере не оценил роль каждого в произошедших событиях.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу осенью прошлого года и продолжили профессиональную карьеру.