Заседания по делу в отношении историка Юрия Дмитриева возобновятся сегодня

Уголовное преследование тянется с 2016 года, дело близится к завершению.

Юрий Дмитриев, глава карельского отделения правозащитного центра «Мемориал», уже почти 3 года находится под стражей. Сначала по обвинениям в изготовлении детской порнографии, которые ему предъявили в декабре 2016-го. Историка оправдали, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Но позже ему предъявили новые обвинения: действия сексуального характера в отношении приемной дочери. Его коллеги уверены, что Дмитриева преследуют за его работу по поиску мест захоронений жертв массовых репрессий. Ранее более 150 актеров, режиссеров, журналистов, писателей и музыкантов обратились в Верховный суд Карелии с открытым письмом, в котором попросили освободить историка из СИЗО. В его поддержку выступили более 400 иностранных ученых, нобелевские лауреаты. Рассмотрение дела в отношении Дмитриева было отложено из-за коронавируса. Его адвокат сообщал, что 9 июля уже могут завершиться прения сторон, после чего суд должен принять решение.

В июне Дмитриеву продлили арест до 25 июля