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00:02, 06 июля 2020

Псковский областной суд огласит сегодня приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой

Псковский областной суд огласит сегодня приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой по статье об оправдании терроризма. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии. В поддержку журналистки солидарно выступили коллеги, правозащитники и ряд политиков.

Обвинение во время прений помимо длительного реального срока в колонии общего режима запросило еще и о последующем запрете заниматься журналистикой в течение четырех лет. Дело на Прокопьеву завели под занавес зимы 2019 года: поводом стала ее колонка, которая вышла вскоре после теракта в здании регионального УФСБ в Архангельске. Журналистка рассуждала о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. В этом инициаторы дела усмотрели «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма». Санкция этой статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо срок до семи лет. Заявление об абсурдности самого дела и запрошенных сроках сделали в президентском Совете по правам человека. В поддержку Прокопьевой в Москве у здания ФСБ на Лубянке с задержаниями участников прошли пикеты журналистов. Аналогичные акции в преддверии оглашения приговора состоялись в самом Пскове и ряде других городов страны.

Светлана Прокопьева сотрудничает со многими изданиями, на «Эхе Москвы в Пскове» выходит ее авторская программа «Минутка просветления». Ранее журналистка возглавляла редакцию газеты «Псковская губерния».



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