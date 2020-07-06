Псковский областной суд огласит сегодня приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой по статье об оправдании терроризма. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии. В поддержку журналистки солидарно выступили коллеги, правозащитники и ряд политиков.

Обвинение во время прений помимо длительного реального срока в колонии общего режима запросило еще и о последующем запрете заниматься журналистикой в течение четырех лет. Дело на Прокопьеву завели под занавес зимы 2019 года: поводом стала ее колонка, которая вышла вскоре после теракта в здании регионального УФСБ в Архангельске. Журналистка рассуждала о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. В этом инициаторы дела усмотрели «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма». Санкция этой статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо срок до семи лет. Заявление об абсурдности самого дела и запрошенных сроках сделали в президентском Совете по правам человека. В поддержку Прокопьевой в Москве у здания ФСБ на Лубянке с задержаниями участников прошли пикеты журналистов. Аналогичные акции в преддверии оглашения приговора состоялись в самом Пскове и ряде других городов страны.

Светлана Прокопьева сотрудничает со многими изданиями, на «Эхе Москвы в Пскове» выходит ее авторская программа «Минутка просветления». Ранее журналистка возглавляла редакцию газеты «Псковская губерния».