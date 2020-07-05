Более 230 ученых из 32 стран призвали ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом

В своем открытом письме они утверждают, что вопреки мнению всемирной организации здравоохранения, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей. Как пишет The New York Times, они полагают, что вирус может перемещаться в виде более мелких частиц, чем считалось ранее. ВОЗ утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжелых каплях.