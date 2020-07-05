Жителей села Нёнокса в Архангельской области эвакуируют из-за плановых работ военных

Сообщение об эвакуации опубликовано на сайте администрации Северодвинска. В нем говорится, что с 6:00 7 июля до 18:00 8 июля Нёнокса попадает в опасную зону. Отмечается, что жителей будут вывозить на пяти автобусах, столько же транспортных средств будет организовано для расположенного неподалеку поселка Сопка. Какие именно работы будуи производиться, не уточняется. 8 августа прошлого года неподалеку от Нёноксы произошел взрыв в ходе испытаний новой военной техники. Здесь находится испытательный полигон Военно-морского флота. Власти Архангельской области только спустя месяц после взрыва признали, что на берегу Белого моря находятся «потенциально опасные объекты».