Жителей села Нёнокса в Архангельской области эвакуируют из-за плановых работ военных

Сообщение об эвакуации опубликовано на сайте администрации Северодвинска. В нем говорится, что с 6:00 7 июля до 18:00 8 июля Нёнокса попадает в опасную зону. Отмечается, что жителей будут вывозить на пяти автобусах, столько же транспортных средств будет организовано для расположенного неподалеку поселка Сопка. Какие именно работы будуи производиться, не уточняется. 8 августа прошлого года неподалеку от Нёноксы произошел взрыв в ходе испытаний новой военной техники. Здесь находится испытательный полигон Военно-морского флота. Власти Архангельской области только спустя месяц после взрыва признали, что на берегу Белого моря находятся «потенциально опасные объекты».
2020-07-05T23:04:52+03:00
2020-07-05T23:04:52+03:00
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23:04, 05 июля 2020
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