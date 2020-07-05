«Зенит» второй сезон подряд досрочно стал чемпионом России по футболу

Это стало ясно, после того, как санкт-петербургский клуб со счетом 4:2 победил в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ. «Зенит» набрал 62 очка после 26 матчей и стал недосягаем для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. «Зенит» выигрывает чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака и в шестой раз в своей истории, включая победу в чемпионате СССР в 1984 году.