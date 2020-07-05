Австрийская полиция задержала второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова.

По сведениям местных СМИ, изначально этот человек был в статусе свидетеля, но во время допроса начал путаться и полицейские сочли, что он может быть причастен к убийству. Убитый зарегистрирован в качестве беженца в Австрии с 2007 года. Недавно он сменил имя на Мартин Б. Накануне вечером 4 июля в пригороде Вены он был застрелен. В полиции считают, что стрелявший был «вероятно тоже чеченцем. Портал «Кавказ.Реалии» уточнялет, что убитый неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день. Это 47-летний гражданин России. Дело передано в австрийскую контрразведку. Посольство России в Вене заявило, что пока не располагает официальной информацией от австрийских властей, подтверждающей сообщения об убийстве россиянина в Австрии. За последнее время неоднократно обвиняли руководство Чечни в причастности к убийству тех, кто не согласен с политикой руководства республики. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская. Сокирянская добавила, что аналогичные факты из истории дают основания для проведения самого тщательного расследования по делу об убийстве блогера, известного под псевдонимом Анзор из Вены.