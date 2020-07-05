Футболисты казанского «Рубина» со счетом 1:0 нанесли поражение «Оренбургу» в домашнем матче 26-го тура РПЛ

Ранее «Оренбург» пропустил два матча РПЛ — против «Краснодара» и «Урала» в связи с массовыми заражениями COVID-19. В связи с этим клубу были присуждены технические поражения со счетом 0:3. В настоящее время «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице