Республиканцы намерены провести часть мероприятий партийного съезда во Флориде

Об этом заявил Си-эн-эн официальный представитель Национального комитета Республиканской партии Майк Рид. Он заверил, сто форум состоится «в полном соответствии с предписаниями местных властей». Участникам будут регулярно измерять температуру и тестировать на заражение коронавирусом. Кроме того, в помещениях, где пройдут мероприятия республиканцев, регулярно будут проводить дезинфекцию. Рид напомнил, что до начала съезда остается еще почти два месяца. Флорида входит в число американских штатов, где наблюдается быстрое распространение коронавируса.