В Хорватии начался подсчет голосов на завершившихся парламентских выборах

Первые предварительные результаты будут объявляться с 22:00 мск. Явка избирателей превысила 34%. По данным опроса на выходе с избирательных участков, правящая партия «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра Андрея Пленковича получает 61%, оппозиционное объединение «Перезагрузка» во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, — 44%.