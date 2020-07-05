Международная правозащитная организация Amnesty International объявила акцию срочной помощи по освобождению белорусского оппозиционера Павла Северинца. Он был задержан 7 июня. По сведениям правозащитников, ветерана белорусской оппозиции, сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» держат в карцере и не дают встретиться с адвокатом. Северинец отбывает административный арест за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.