На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко завели дело о получении взятки

На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко, друга основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, завели дело о получении взятки. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Воронцова Михаила Мушаилова. По его словам, у Гладченко прошел обыск, после которого его задержали. На самого Воронцова заведено четыре уголовных дела о вымогательстве и порнографии. Воронцов свою вину категорически отрицает, а уголовное преследование считаем «местью за общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции».». В поддержку Воронцова у здания московского управления МВД прошли одиночные пикеты. Были задержаны несколько человек, в том числе журналист Илья Азар, которого затем арестовали на 15 суток.
2020-07-05T22:06:00+03:00
2020-07-05T22:23:22+03:00
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22:06, 05 июля 2020
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