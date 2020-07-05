Гонки «Формулы 1» в новом сезоне стартовали с «Гран-при Австрии»

Первое место занял пилот «Мерседеса» Вальтери Боттас. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал только четвертым из-за штрафных секунд, выписанных ему по ходу гонки. А потому вторым оказался Шарль Леклер из «Феррари», третьим Ландо Норрис — «Макларен». В результате многочисленных сходов финишировать смогли только 11 спортсменов, в числе которых не оказалось россиянина Даниила Квята, начавшего сезон в новой команде «Альфа Таури». У него лопнуло колесо буквально за пару кругов до финиша.