В Хорватии завершилось голосование на парламентских выборах

Начался подсчет голосов. Первые предварительные результаты будут объявляться с 22:00 мск. Явка избирателей превысила 34%. Основными соперниками на этих выборах, как и в ходе предыдущих избирательных процессов, являются правящая партия «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра Андрея Пленковича и коалиция «Перезагрузка» во главе с основной оппозиционной силой — Социал-демократической партией Давора Бернардича.
2020-07-05T20:32:49+03:00
2020-07-05T20:32:49+03:00
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20:32, 05 июля 2020
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