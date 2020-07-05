В Хорватии завершилось голосование на парламентских выборах

Начался подсчет голосов. Первые предварительные результаты будут объявляться с 22:00 мск. Явка избирателей превысила 34%. Основными соперниками на этих выборах, как и в ходе предыдущих избирательных процессов, являются правящая партия «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра Андрея Пленковича и коалиция «Перезагрузка» во главе с основной оппозиционной силой — Социал-демократической партией Давора Бернардича.