Две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории

Как сообщает армия обороны Израиля, информации о пострадавших или ущербе в результате ракетного обстрела не поступало. Аналогичные обстрелы имели место 26 июня, 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам палестинского радикального движения ХАМАС.