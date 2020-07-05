На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко завели дело о получении взятки

На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко, друга основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, завели дело о получении взятки. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Воронцова Михаила Мушаилова. По его словам, у Гладченко прошел обыск, после которого его задержали по подозрению в получении взятки. Адвокат утверждает, что Гладченко вынуждают дать показания на Воронцова. По словам Мушаилова, СК уже возбудил в отношении Гладченко уголовное дело по статье о получение взятки должностным лицом. На Воронцова заведено четыре уголовных дела о вымогательстве и порнографии.