На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко завели дело о получении взятки

На действующего сотрудника полиции Павла Гладченко, друга основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, завели дело о получении взятки. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Воронцова Михаила Мушаилова. По его словам, у Гладченко прошел обыск, после которого его задержали по подозрению в получении взятки. Адвокат утверждает, что Гладченко вынуждают дать показания на Воронцова. По словам Мушаилова, СК уже возбудил в отношении Гладченко уголовное дело по статье о получение взятки должностным лицом. На Воронцова заведено четыре уголовных дела о вымогательстве и порнографии.
2020-07-05T20:31:59+03:00
2020-07-05T20:31:59+03:00
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20:31, 05 июля 2020
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