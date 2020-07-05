Водитель иномарки на Проспекте мира в Москве протаранил сразу шесть машин

В результате два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе столичного главка полиции. В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы уточняется, что предварительной причиной ДТП стал приступ астмы у водителя одной из машин – он потерял сознание и врезался в стоявшие автомобили.