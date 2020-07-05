Общее количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн

Погибли — более 530 тысяч человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные американского института Джонcа Хопкинса. Больше всего смертей зарегистрировано в США — 129600. Далее следуют Бразилия, Великобритания, Италия и Мексика. В США количество выявленных зараженных превысило 2,8 млн человек.