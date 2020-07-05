Минюст в 2018 году в ходе проверки партии «Народ против коррупции» нашел девять нарушений в работе организации

Минюст в 2018 году в ходе первой и единственной проверки партии «Народ против коррупции» нашел девять нарушений в работе организации. Соответствующую информацию «МБХ медиа» обнаружило в базе «СПАРК-Интерфакс». Лидером партии, как сообщалось ранее должен стать двоюродный племянник президента Роман Путин. Минюст обнаружил, что партия не соблюдает в своей деятельности положений собственного устава, а в нем самом выявлены нарушения действующего законодательства. Кроме того, региональные отделения партии в 12 регионах фактически не действуют. Также было выявлено, что денежные средства политической партии не размещены на ее расчетном счете в банке на территории России, а сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты или на другие выборные должности предоставлены не в полном объеме.
2020-07-05T20:02:42+03:00
2020-07-05T20:02:42+03:00
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20:02, 05 июля 2020
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