Австрийская полиция задержала второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова

По седениям местных СМИ, изначально этот человек был в статусе свидетеля, но во время допроса начал путаться и полицейские сочли, что он может быть причастен к убийству. Убитый зарегистрирован в качестве беженца в Австрии с 2007 года. Недавно он сменил имя на Мартин Б. Накануне вечером 4 июля в пригороде Вены он был застрелен. В полиции считают, что стрелявший был «вероятно тоже чеченцем. Портал «Кавказ.Реалии» уточнялет, что убитый неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день. Это 47-летний гражданин России. Дело передано в австрийскую контрразведку. Посольство России в Вене заявило, что пока не располагает официальной информацией от австрийских властей, подтверждающей сообщения об убийстве россиянина в Австрии.
2020-07-05T20:01:44+03:00
2020-07-05T20:01:44+03:00
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20:01, 05 июля 2020
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