В Австрии задержали второго подозреваемого по делу об убийстве 43-летнего чеченского блогера Мамихана Умарова

Полиция сначала допрашивала подозреваемого как свидетеля, но позже его статус переквалифицировали. Как пишут австрийские СМИ, предположительно, убитый гражданин России был критиком главы Чечни Рамзана Кадырова. Дело передано в контрразведку. Убитый пытался получить убежище в Австрии и ранее жаловался на угрозы. Его предполагаемого убийцу уже задержали, это 47-летний россиянин и, как полагают в полиции, скорее всего, земляк погибшего.