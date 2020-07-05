Новое правительство может появиться во Франции

Формировать кабинет Президент страны Эммануэль Макрон поручил бывшему теперь уже главе своей администрации Жану Кастексу, который координировал борьбу с пандемией и курировал меры по выходу из ограничительных мер. В Елисейском дворце уже сообщили, что в состав правительства войдут около 20 министров и их заместителей, причем утверждать их будут в два этапа. На первом предпочтение отдадут главам ведомств. Пока же продолжаются консультации, результаты которых станут известны в понедельник. Кастекс потомственный управленец. Его отец тоже работал в органах власти. Премьера хвалил даже его предшественник Эдуард Филлип, который ушел в отставку после трех лет, проведенных в этом кресле. Он сказал, что в процессе борьбы с пандемией Кастекс показал невероятную эффективность.

Первое заседание совета министров Франции пройдет 8 июля.