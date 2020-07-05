Тела троих погибших извлечены из-под завалов в Кировской области

Там произошло обрушение во время стройки.

На улице Свердлова в городе Зуевка велось строительство одноэтажного торгового центра. Объект планировалось сдать уже осенью. Но сегодня утром на стройке произошел обвал перекрытий на площади 250 квадратных метров. Под завалами оказались четыре человека – все они работали на стройке. Трое погибли. Одного удалось спасти, его в тяжелом состоянии госпитализировали в центр травматологии в столицу региона. Туда его доставили на вертолете санавиации. Пострадавший мужчина в реанимации. Завалы на стройке продолжают разбирать спасатели со спецтехникой, расчищают территорию. Как сообщается, угрозы дальнейшего обрушения нет. Фотографии рухнувших перекрытий опубликовали в сети.

В администрации Зуевского района сообщили, что одноэтажный торговый центр строил частный инвестор на своей территории, он имел все необходимые разрешения, все было в рамках закона. При этом, как уточнил глава района Анатолий Кощеев, к застройщику, им является физическое лицо, ранее уже были замечания, но по поводу других объектов. С ним общаются следователи.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при велении строительных работ.