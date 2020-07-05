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18:35, 05 июля 2020

Число погибших при взрывах 3 июля на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести

Как пишет газета «Хюрриет» со ссылкой на власти провинции Сакарья, поиск одного пропавшего без вести продолжается. Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия и вызвали панику среди местного населения. Сотрудники полиции, как передал телеканал Эн-ти-ви, задержали троих
Подозреваемых из числа руководства фабрики.



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