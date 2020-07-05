Правоохранительные органы Таиланда задержали на курорте Паттайя гражданку России

Она подозревается в убийстве своей полуторагодовалой дочери. Как сообщил в воскресенье портал «Паттайя ньюс», женщина попыталась покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с балкона третьего этажа, но выжила. Личность подозреваемой установлена. Начато расследование.