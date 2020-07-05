Спасатели завершили работы по извлечению людей из-под завалов на месте обрушения в строящемся ТЦ в Кировской обл.

Спасатели завершили работы по извлечению людей из-под завалов на месте обрушения перекрытий в строящемся торговом центре в Кировской области. Как передает ТАСС, один пострадавший рабочий передан медикам. В МЧС добавили, что всего в работах было задействовано 63 человека и 16 единиц техники. ЧП произошло утром в городе Зуевка. Площадь обрушения составила 250 кв. м. Следственные органы региона возбудили уголовное дело.
2020-07-05T18:33:55+03:00
2020-07-05T18:34:01+03:00
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18:33, 05 июля 2020
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