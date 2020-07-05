Шестеро гонщиков Формулы-1 отказались вставать на колени в знак солидарности с чернокожими

Инициатором акции, которая прошла на стартовой решетке перед первой гонкой сезона в Австрии, стал шестикратный чемпион мира, чернокожий британец Льюис Хэмилтон, но уговорить всех коллег последовать ему и опуститься или хотя бы преклонить колени ему не удалось. Макс Ферстаппен из Ред Булл сказал, что поддерживает борьбу с расизмом, но при этом будет сам решать когда именно и в какой форме это делать. Его точку зрения разделили еще пять гонщиков, в том числе россиянин Даннил Квят, а также чемпион мира 2007 гола финн Кими Райконен. Они остались стоять, но при этом все надели черные футболки с надписью «Нет расизму». Хэмилтон кроме всего прочего заказал специальный черно-фиолетовый шлем, на котором значится популярный ныне слоган «Черные жизни имеют значение» а также «Мы все равно воспрянем».

Руководство команды Мерседес, за которую выступает Хэмилтон перед этапом в Австрии в поддержку его усилий выкрасило машины в черный цвет.