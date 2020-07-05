Американский рэпер Канье Уэст объявил о выдвижении в президенты США

О своем решении Канье объявил в субботу вечером в твиттере — и тут же получил высокопоставленную поддержку.

«Мы должны реализовать обещания Америки, поверив Богу, объединив наше видение и построив наше будущее. Я выдвигаюсь в президенты Соединённых Штатов», написал Канье Уэст в твиттере. Уроженец Джорджии, выросший в Чикаго, обладатель 21 премии Грэмми, 43-летний Канье в 2016 году поддержал Дональда Трампа. Он и его супруга Ким Кардашьян не раз посещали Белый Дом и работали с Трампом над судебной реформой и освобождении чернокожих заключенных. В 2018 году Канье был запечатлен в Овальном Кабинете в футболке с надписью «Сделаем Америку Снова Великой». Тогда же он заявил в интервью, что рабство в Америке было выбором чернокожих. Поэтому объявление о выдвижении в президенты вызвало вопрос в соцсетях: как получилось, что из сторонника Трампа Канье превратился в его соперника на выборах? И не является ли этой попыткой отвести чернокожих и молодых избирателей от противника Трампа Джо Байдена. После протестов Трамп окончательно растерял поддержку чернокожих, что может стоить ему президентского кресла.

Канье Уэста немедленно поддержал Илон Маск, пообещав свою «полную поддержку». Если Канье серьезен в своих намерениях, то ему придется избираться как независимому кандидату и собрать голоса, чтобы попасть в бюллетени в ноябре. В шести штатах, включая Нью-Йорк и Техас, прием заявок от кандидатов уже закрыт.

Как следует из федеральной базы данных США, Канье Уэст пока не подал документы в федеральную избирательную комиссию.