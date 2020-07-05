В Австрии убили блогера из Чечни, известного своей критикой Рамзана Кадырова

Подозреваемый в преступлении задержан, и, по данным полиции, речь также идет об уроженце северокавказской республики.

Убийство, потрясшее маленький городок Герсдорф-бай-Вин недалеко от Вены, произошло накануне вечером: неизвестный выстрелил в голову другому мужчине и скрылся. Преступление было совершено в одном из торговых центров. Позднее подозреваемого удалось задержать в городе Линц, куда он уехал на машине.

Полиция не называла имен ни предполагаемого злоумышленника, ни самой жертвы покушения. При этом, по данным следствия, оба – чеченцы, а убитый ранее обращался за политическим убежищем к властям Австрии.

Между тем, источники изданий «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел» говорят, что в Австрии застрелили Мамихана Умарова, который вел видеоблог на YouTube под названием «Анзор из Вены». Убитый был заметным критиком чеченских властей, но ранее сам работал на Рамзана Кадырова, рассказал «Эху Москвы» член Комитета против пыток в Грозном Абубакар Янгульбаев.

Между тем, как сообщает агентство РИА «Новости», совсем недавно в Австрии также был задержан еще один подозреваемый в убийстве. Какое отношение он имеет к делу, пока неизвестно.

В прошлом году Умаров давал показания против Кадырова на встрече с украинскими следователями, приехавшими в Вену.