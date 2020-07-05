Менее суток осталось до вынесения приговора по резонансному делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Ее обвиняют по уголовной статье об оправдании терроризма. Дело возбудили в феврале 2019 года. Поводом стал эфир на «Эхе Москвы в Пскове» о теракте в здании архангельского УФСБ. Рассуждая о причинах, журналистка предположила, что государство, используя насилие, само подталкивает молодежь к радикальным действиям. Прокуратура в ходе прений в суде запросила для Прокопьевой шесть лет колонии. В поддержку Прокопьевой в разных регионах России прошла серия пикетов, на некоторых участников составили протоколы об административных правонарушениях. Сегодня одиночные пикеты продолжились у представительства Псковской области в Москве.

К пикетам присоединились порядка десяти человек, попеременно встававших с рукописными и распечатанными на принтере плакатами в центре Никольской. Надписи – «ФСБ, а Света выйдет?» «АП, ну скажи им», «Свободу Светлане Прокопьевой. Полицейского усиления и задержаний не было. Полицейские поинтересовались причиной скопления людей у организатора акции, члена СПЧ журналистки Екатерины Винокуровой. По ее словам, кампаниюв поддержку Светланы Прокопьевой можно считать организованными самой прокуратурой, которая запросила для журналистки 6 лет колонии и, тем самым, спровоцировала общественное недовольство. Другой участник пикета, публицист Михаил Шахов считает, что само дело Прокопьевой построено на ложных посылках, предвзятой экспертизе и носит политический характер. Вышедшая к зданию особняка на Никольской, где представительство Псковской области функционирует лишь номинально, Анна Чернобыльская уверена – в общественном поле допустим весь спектр позиций за исключением ксенофобских, а в словах Прокопьевой была лишь попытка разобраться в проблеме. Участники акции отметили, что пикеты продолжатся в случае вынесения любого приговора, кроме оправдательного. Между тем, в поддержку Прокопьевой сегодня выступил Санкт-Петербургский ПЕН-Клуб. Организация потребовала немедленно прекратить уголовное преследование Прокопьевой. В заявлении организации говорится, что дело Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на свободное выражение мнений. Заявление подписали более 30 человек, в том числе депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, поэт и журналист Татьяна Вольтская, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, директор музея Анны Ахматовой Нина Попова. Среди подписавших заявление была и писательница Наталия Соколовская. Оглашение судебного приговора Светлане Прокопьевой в Пскове состоится уже завтра.