6 гонщиков Ф-1 не стали преклонять колено в знак протеста против расовой дискриминации перед началом Гран-при Австрии

Шесть гонщиков Ф-1 не стали преклонять колено в знак протеста против расовой дискриминации перед началом гонки Гран-при Австрии. При этом все пилоты облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом. Среди тех, кто решил не вставать на колено, был и россиянин Даниил Квят,выступающий за «Альфа Таури», его партнер по команде француз Пьер Гасли, пилоты «АльфаРомео» финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а также пилот «Феррари» Шарль Леклер. Незадолго до начала гонки Ферстаппен и Леклер в соцсетях сообщили, что поддерживают борьбу с расизмом, но вставать на колено не будут.