Полиция Австрии задержала второго человека по делу об убийстве в городе Герасдорфе просителя убежища из России

Об этом сообщило со ссылкой на суд Австрийское агентство печати. Второй задержанный сначала выступал в качестве свидетеля убийства. В ходе допроса он стал давать противоречивые показания, в результате чего полиция задержала его по подозрению в причастности к убийству. Ранее полиция отправила под стражу 47-летнего россиянина, который был задержан в субботу по подозрению в убийстве 43-летнего гражданина России, выходца из Чечни. В посольстве России в Австрии ТАСС заявили, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали.