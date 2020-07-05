Полиция Австрии задержала второго человека по делу об убийстве в городе Герасдорфе просителя убежища из России

Об этом сообщило со ссылкой на суд Австрийское агентство печати. Второй задержанный сначала выступал в качестве свидетеля убийства. В ходе допроса он стал давать противоречивые показания, в результате чего полиция задержала его по подозрению в причастности к убийству. Ранее полиция отправила под стражу 47-летнего россиянина, который был задержан в субботу по подозрению в убийстве 43-летнего гражданина России, выходца из Чечни. В посольстве России в Австрии ТАСС заявили, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали.
2020-07-05T17:32:12+03:00
2020-07-05T17:32:23+03:00
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17:32, 05 июля 2020
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