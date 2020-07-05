Декливери Клаб отказался от сотрудничества с логистическим партнером после того, как курьеры угрожали забастовкой

Сервис по доставке еды Декливери Клаб отказался от сотрудничества с одним из логистических партнеров после того, как курьеры начали угрожать забастовкой.

Более 30 человек уже два месяца не получают зарплаты и были готовы уже завтра выйти бастовать. В компании к их проблемам отнеслись с пониманием и обещали выплатить накопившиеся долги. При этом людям с кубическими рюкзаками за спиной не стоит волноваться за свои рабочие места. Несмотря на то, что Деливери Клаб расторг договор с неаккуратными партнером, им предложат другие варианты трудоустройства. Впрочем причина потенциальной забастовки не только в этом. Представители курьеров Деливкери Клаб встретились с одноименным профсоюзом и сообщили о недовольстве тем, что работы прибавилось и она стала тяжелее. В частности, их направляют не только по адресам в пределах района, но и на более дальние расстояния. Кроме того, многие жалуются и на необоснованные штрафы и придирки.

Всего забастовку готовы были поддержать около 70 человек.