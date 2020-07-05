Гибель российского солдата в Армении расследуется по статье «доведение до самоубийства»

Его тело обнаружили накануне.

Тело 20-летнего военнослужащего-контрактника в съемной квартире в городе Гюмри нашел сосед, увидевший, что дверь в квартиру открыта. Там же он обнаружил письмо, содержание которого не раскрывается. Сообщалось, что признаков насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружено. Согласно основной версии, он покончил с собой – заведено дело по статье о доведении до самоубийства, сообщают в армянской прокуратуре. При этом никаких подробностей о том, что могло подтолкнуть солдата с суициду и кого могут привлечь к ответственности, нет. Расследование ведет армянская сторона. Как сообщает издание «Спутник» со ссылкой на информацию российского посольства в Ереване, причиной кончины молодого человека мог стать нервный срыв. Солдат служил на 102-й российской базе в Гюмри, которая дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 года.

Как отмечает агентство REX, это далеко не первая смерть военнослужащего 102 базы за последние несколько лет.