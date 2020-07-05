В Москве начинаются пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Одиночные пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой можно считать организованными самой прокуратурой, которая запросила для журналистки 6 лет колонии и, тем самым, спровоцировала общественное недовольство. Об этом рассказала член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова.

Екатерина Винокурова добавила, что акции продолжатся в случае вынесения любого приговора, кроме оправдательного.

Петербургский ПЕН-клуб опубликовал открытое письмо в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. В документе литераторы, историки и правозащитники призывают суд оправдать журналистку. Ее деятельность заслуживает поощрения, а не наказания, такое мнение «Эху Москвы» высказала одна из подписавших письмо, писатель Наталия Соколовская.

Если суд вынесет обвинительный приговор, кампания в защиту Прокопьевой должна продолжаться, добавила Наталия Соколовская