В Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты

Те, кого зарегистрируют, получат право участвовать в следующем этапе избирательной кампании — предвыборной агитации. Как передает агентство БЕЛТА, документы для регистрации в ЦИК подали семь человек, в т.ч. экс-банкир Виктор Бабарико, задержанный по делу Белгазпромбанка и действующий глава государства Александр Лукашенко. Наблюдатели называют Бабарико главным соперником Лукашенко, но в начале предвыборной кампании его отправили в СИЗО по подозрению в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Президентские выборы назначены на 9 августа.
2020-07-05T16:32:47+03:00
2020-07-05T16:32:47+03:00
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16:32, 05 июля 2020
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