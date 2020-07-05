В Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты

Те, кого зарегистрируют, получат право участвовать в следующем этапе избирательной кампании — предвыборной агитации. Как передает агентство БЕЛТА, документы для регистрации в ЦИК подали семь человек, в т.ч. экс-банкир Виктор Бабарико, задержанный по делу Белгазпромбанка и действующий глава государства Александр Лукашенко. Наблюдатели называют Бабарико главным соперником Лукашенко, но в начале предвыборной кампании его отправили в СИЗО по подозрению в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Президентские выборы назначены на 9 августа.