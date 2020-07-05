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16:32, 05 июля 2020

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

С такой инициативой Хасиков выступил в видеообращении, посвященном 100-летию автономии Калмыкии. По его словам, «нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя». По мнению главы Калмыкии, проспекту необходимо вернуть имя Петра Анацкого — полного Георгиевского кавалера, командира Красной армии, погибшего в 1918 году. Имя Анацкого проспект носил до конца 1990-х годов.



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