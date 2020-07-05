На стройплощадке торгового центра в городе Зуевка Кировской области рухнула стена

По данным регионального МЧС, погибли три человека, еще четверо пострадали, один госпитализирован. Еще одного позже достали живым из-под завалов. Под обломками могут находиться еще три человека. Площадь обрушения превысила 300 кв. м. На месте происшествия работают более 20 спасателей. К проверке ЧП уже подключилась прокуратура, возбуждено уголовное дело.