На стройплощадке торгового центра в городе Зуевка Кировской области рухнула стена

По данным регионального МЧС, погибли три человека, еще четверо пострадали, один госпитализирован. Еще одного позже достали живым из-под завалов. Под обломками могут находиться еще три человека. Площадь обрушения превысила 300 кв. м. На месте происшествия работают более 20 спасателей. К проверке ЧП уже подключилась прокуратура, возбуждено уголовное дело.
2020-07-05T16:31:36+03:00
2020-07-05T16:31:36+03:00
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16:31, 05 июля 2020
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