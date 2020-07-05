Санкт-Петербургский ПЕН-клуб потребовал немедленно прекратить уголовное преследование журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. В заявлении организации, как передает «МБХ медиа», говорится, что дело Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. Заявление подписали более 30 человек, в том числе депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, поэт и журналист Татьяна Вольтская, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко и директор музея Анны Ахматовой Нина Попова.
2020-07-05T16:31:17+03:00
2020-07-05T16:31:17+03:00
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16:31, 05 июля 2020
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