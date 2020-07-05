ПЕН-клуб в Петербурге потребовал прекратить дело журналистки Прокопьевой

Санкт-Петербургский ПЕН-клуб назвал сфальсифицированным дело против журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, и потребовал прекратить ее уголовное преследование. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном на его сайте 4 июля.

Прозаик, поэт, переводчик Наталия Соколовская, которая является одним из подписантов, сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Прокопьеву должны полностью оправдать.

«Зачем живьем есть людей, которые ничего плохого для Отечества не сделали, а наоборот только хорошее? Если мы будем замалчивать наши проблемы, то погрязнем в них совсем. Только гласность и совместное обсуждение проблем поможет обществу двигаться вперед», — отметила она.

По мнению Н.Соколовской, «судить журналиста за исполнение его прямых обязанностей и попытку принести пользу Отечеству — это преступление». «Этот случай должен войти в учебники истории», — подчеркнула она.

Члены петербургского ПЕН-клуба считают, что дело Прокопьевой «ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество».

Они отмечают, что одно из главных доказательств в деле — экспертиза публикации Прокопьевой, якобы выполненная Хакасским государственным университетом, — было сфальсифицировано, что подтверждено самим вузом. В результате журналистке «грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу», и если она будет приговорена к тюремному заключению, то «судебная система в России будет окончательно дискредитирована», говорится в заявлении.

Под заявлением подписались 30 членов петербургского ПЕН-клуба, в том числе депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, историк Анатолий Разумов и писательница Елена Чижова. К заявлению также присоединились директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова и исследовательница истории репрессий Ирина Флиге.