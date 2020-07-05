Три человека погибли в результате обрушения строящегося здания в Кировской области

Воскресным утром в небольшом городе Зуевка в 100 километрах от столицы области рухнули перекрытия одноэтажного Торгового центра, который строила частная компания. Разрешение на работы у нее было. Под завалами на площади 250 квадратных метра остались четыре человека. Все они местные из числа работавших на стройке. Трое погибли, одного, 35 летнего мужчину, удалось спасти. В тяжелом состоянии его привезли в местную больницу для оказания экстренной помощи, но скорее всего при первой возможности, его вертолетом доставят в Киров в центр травматологии. Сейчас площадка огорожена, туда никого не пускают. На место приехал глава района Анатолий Кощеев. Там уже работают следователи. В МЧС сообщили, что усиливают группировку до 21 человека и пяти единиц техники. Открыть торговый центр планировали осенью.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности, в результате которого погибли люди.