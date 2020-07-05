Минюст нашел многочисленные нарушения в работе партии «Народ против коррупции»

Как ожидается, уже сегодня председателем этой политической силы могут назначить племянника президента Романа Путина.

Единственную проверку партии «Народ против коррупции» Минюст провел еще в марте 2018 года, обнаружив сразу девять нарушений в ее работе. Как пишет интернет-издание «МБХ медиа», тогда ведомство выяснило, что партия не соблюдает собственный устав, а в нем самом обнаружились нарушения закона. Кроме того, региональные отделения в 12 субъектах фактически не работали. Также Минюст обнаружил, что деньги партии не размещены на ее банковском счете на территории России. Помимо этого, организация не предоставила полных сведений о выдвинутых ею кандидатах в депутаты. Был найден и ряд других нарушений.

Съезд партии «Народ против коррупции», на котором ее лидером должны утвердить двоюродного племянника президента Романа Путина, пройдет сегодня, но где именно, неизвестно. Между тем, как написал в фейсбуке журналист Сергей Канев, руководство и спонсоры партии неоднократно имели проблемы с законом. Некоторых из них задерживали по разным обвинениям, включая мошенничество и убийство.

Роман Путин вступил в партию «Народ против коррупции» в июне. Ранее он работал в ФСБ, а затем занимался бизнесом и был советником губернаторов нескольких регионов.