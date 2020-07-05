Директор Центра анализа конфликтов: Убийство Анзора из Вены – 4ый случай покушения на критика руководства Чечни за год

Убийство Анзора из Вены – уже четвертый случай покушения на критика чеченского руководства за последний год. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.

«За последний год четыре критика чеченского руководства, живущие в Европе, были либо убиты, либо на них были совершены неудачные покушения. Кроме того, мы знаем о трех дагестанцах, которые резко высказывались в адрес главы Чечни. Они приехали в Грозный и пропали без вести. Эти данные дают основание проводить очень серьезное расследование в этом направлении», — отметила Е.Сокирянская.

Он добавила, что это не первое убийство чеченского беженца в Австрии — в 2009 году там был застрелен бывший охранник Кадырова Умар Исраилов, который подал заявление в ЕСПЧ, где указал на пытки со стороны руководства Чечни.