Убийство россиянина, просившего убежище в Австрии, могло быть заказным

Такую версию выдвинуло следствие – пишет местное издание OE24. Как утверждается, жертва преступления и сам злоумышленник – выходцы из Чечни. По некоторым данным, убитый — блогер Мамихан Умаров, известный своей критикой властей и в частности, главы Чечни Рамзана Кадырова. Он утверждал, что российские спецслужбы прямым образом связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Российское посольство пока не получило официальной информации о личностях погибшего и подозреваемого.