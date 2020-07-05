«Оренбург» получил разрешение Роспотребнадзора сыграть против «Рубина» за 4 с половиной часа до матча

«Оренбург» — самая пострадавшая от коронавируса команда Российской Премьер-Лиги. В клубе обнаружили сразу 10 случаев заражения и он получил два технических поражения со счетом 0-3. Игра с «Рубином» тоже была под угрозой. На просьбу перенести встречу в Казани не ответили и «Оренбургу» пришлось ожидать решения компетентных органов. По счастью, оно оказалось положительным, но сыграть смогут только те, кто сдал неоднократные отрицательные тесты. Летит только неконтактная группа – сказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев. Кроме того, он сообщил, что в столицу Татарстана летит 16 футболистов. При этом только один из молодежного состава. Остальные либо выходили на поле, либо привлекались к тренировкам с основой, однако состав в любом случае будет далеким от оптимального.

Матч между «Рубином» и «Оренбургом» начнется в 18.30. В прямом эфире его покажет телеканал Матч ТВ.