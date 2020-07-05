Президент Владимир Путин считает, что в Конституции СССР была заложена «мина замедленного действия»

Принятые ранее поправки в Основной закон, уверен он, позволят избежать таких ошибок.

«Миной замедленного действия» Путин называет тезис, на котором настаивал Владимир Ленин при образовании Советского Союза в 1922, о праве выхода республик из состава СССР. По его словам, это положение кочевало из Конституции в Конституцию советского периода, но процедуры не были прописаны. Это, поясняет Путин в интервью одному из федеральных каналов, было своеобразным «трюком» коммунистической партии, которая по факту никого таким правом наделять не собиралась. Но когда компартия начала рассыпаться, с ней начала рассыпаться и вся страна. Путин считает это абсолютно недопустимым, и считает, что принятые ранее изменения позволят таких ошибок избежать, укрепить государственность и создать условия для поступательного развития страны на десятилетия вперед. Напомню, что среди поправок есть положение «О несокрушимости границ», которое не допускает действия «направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям».

Голосование по поправкам к Конституции длилось неделю. Согласно данным ЦИК, изменения одобрили 78% граждан. Оппозиция ставит эти цифры под сомнение и заявляет о масштабных фальсификациях в ходе голосования.