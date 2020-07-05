Российское посольство в Австрии ждет от местных властей информации об убийстве гражданина нашей страны

Пока дипломаты не располагают официальными сведениями на этот счет – передает агентство «Интерфакс». Накануне стало известно, что в пригороде Вены был застрелен, предположительно, уроженец Чечни. Сообщается, что подозреваемый также является выходцем из кавказского региона. Вероятно, речь идет о блогере Мамихане Умарове, просившего в Австрии политическое убежище. Он неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы прямым образом связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

За последнее время в адрес руководства Чечни неоднократно звучали обвинения в убийствах несогласных с политикой регионального руководства. Об этом «Эху Москвы» рассказала директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская. Сокирянская добавила, что аналогичные факты дают основания для проведения самого тщательного расследования по делу об убийстве блогера.